Навальный обжаловал решение ЦИК о недопуске к выборам
Политик Алексей Навальный обжаловал в Верховном суде решение Центральной избирательной комиссии России о недопуске его до регистрации в качестве кандидата в президенты.
По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, рассмотрение иска назначено на 11:00 30 декабря.
Ранее ЦИК не допустила основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального до участия в выборах президента в 2018 году.
24 декабря в 20 городах состоялись собрания инициативных групп по выдвижению Алексея Навального кандидатом в президенты России. Вечером в воскресенье ЦИК приняла его документы, но уже на следующий день объявила о проведении заседания по поводу его заявки. Навальный сразу предположил, что ему откажут в регистрации.
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