Политик Алексей Навальный обжаловал в Верховном суде решение Центральной избирательной комиссии России о недопуске его до регистрации в качестве кандидата в президенты.

По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, рассмотрение иска назначено на 11:00 30 декабря.

Верховный суд назначил рассмотрение иска Навального к ЦИК на 30 декабря в 11:00. Это конечно хорошо, но не забываем, что суды так же подконтрольны как ЦИК, главное сейчас – #Забастовка избирателей. Распечатайте листовку https://t.co/4Nt8KKoMVP — Ivan Zhdanov (@IoannZH) December 28, 2017

Ранее ЦИК не допустила основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального до участия в выборах президента в 2018 году.

24 декабря в 20 городах состоялись собрания инициативных групп по выдвижению Алексея Навального кандидатом в президенты России. Вечером в воскресенье ЦИК приняла его документы, но уже на следующий день объявила о проведении заседания по поводу его заявки. Навальный сразу предположил, что ему откажут в регистрации.

Источник: юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов