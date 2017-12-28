В Ростуризме сообщили, что к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России появятся кемпинги для автотуристов.

Сейчас основное направление, по которому туристы из Европы могут приехать в Россию, проходит через Белоруссию, по трассе Брест—Москва.

«Вместе с госкомпанией „Автодор“ собираемся открывать кемпинги, автостоянки для караванеров, которые будут располагаться на расстоянии 250 километров друг от друга»,— рассказал глава Олег Сафонов.

По словам Сафонова, создание сети кемпингов «в целом лежит в русле стратегии развития въездного туризма».

Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Источник: Известия