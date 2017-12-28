Пресненский суд Москвы арестовал гендиректора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова.

Аверьянова обвиняют в убийстве. «В тот момент, когда я увидел надвигающихся на меня вооруженных людей, то произвел предупредительный выстрел в плитку, после чего один из захватчиков попытался вырвать у меня из рук оружие. Далее произошли два выстрела: первый выстрел угодил в землю, а вторая пуля вылетела в район грудной клетки», — заявил Аверьянов на суде.

Ранее сообщалось, что полиция задержала бывшего директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, устроившего накануне стрельбу на предприятии.

27 декабря на кондитерской фабрике «Меньшевик» на улице Иловайской произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и несколько получили ранения. По словам стрелка, которым оказался бывший директор предприятия Илья Аверьянов, его пыталась взять штурмом банда во главе с двумя прокурорами, поэтому он начал отстреливаться. В прокуратуре экс-владельца фабрики назвали неоднозначным человеком и рассказали о его жалобах на мошенников, которые якобы хотят отнять у него бизнес.

Источник: Медиазона