Мещанский районный суд Москвы оштрафовал главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина на 30 тысяч рублей за проведение «Дня свободных выборов».

Яшина признали виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

«Это решение подтверждает монополию мэрии на согласование акций», — заявил Яшин на суде. Политик пообещал обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина задержали сотрудники полиции.

24 декабря муниципальные депутаты Красносельского района во главе с Ильей Яшиным провели праздничный митинг на проспекте Сахарова. Ранее департамент безопасности настаивал, что все публичные мероприятия должны согласовываться с мэрией не менее чем за месяц. Участники конфликта пожаловались друг на друга в прокуратуру, которая встала на сторону властей. Проводить митинг под видом праздника муниципалам запретил и Мосгорсуд.

Источник: Медиазона