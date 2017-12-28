Суд оштрафовал Илью Яшина за проведение «Дня свободных выборов»
Мещанский районный суд Москвы оштрафовал главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина на 30 тысяч рублей за проведение «Дня свободных выборов».
Яшина признали виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).
«Это решение подтверждает монополию мэрии на согласование акций», — заявил Яшин на суде. Политик пообещал обжаловать решение суда.
Ранее сообщалось, что главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина задержали сотрудники полиции.
24 декабря муниципальные депутаты Красносельского района во главе с Ильей Яшиным провели праздничный митинг на проспекте Сахарова. Ранее департамент безопасности настаивал, что все публичные мероприятия должны согласовываться с мэрией не менее чем за месяц. Участники конфликта пожаловались друг на друга в прокуратуру, которая встала на сторону властей. Проводить митинг под видом праздника муниципалам запретил и Мосгорсуд.
Источник: Медиазона
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