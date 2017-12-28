Полицейские задержали гендиректора бывшего оператора рекламы московского метро «Трейд Компани» Риму Согомонян. Ее подозревают в покушении на мошенничество.

Уголовное дело возбудили после проверки прокуратуры. В пресс-службе метрополитена агентству «РБК» подтвердили эту информацию.

По данным издания, уголовное дело завели после того, как «Трейд Компани» предоставила метрополитену поддельную гарантию от Сбербанка. Уточняется, что после расторжения договора компания писала партнерам, что гарантия предоставлена и находится на рассмотрении.

Получить комментарии в «Трейд Компани» «РБК» не удалось.

В декабре Московский метрополитен в одностороннем порядке расторг десятилетний контракт на продажу рекламы в подземке с рекламным подрядчиком «Трейд Компани».

Компания «Трейд компани» выиграла конкурс на размещение рекламы в сентябре 2016 года. Сумма контракта оценивалась в 22,66 миллиарда рублей.

Контракт с предыдущим оператором рекламных площадей, компанией «Авто Селл», которая работала с 2011 года, метрополитен расторг в одностороннем порядке весной 2015 года из-за задолженности подрядчика. Общая сумма долга составила 1,124 миллиарда рублей.

Источник: РБК