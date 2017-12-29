Число пострадавших при взрыве в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте выросло до 18 человек, рассказала вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Сейчас в городских больницах находятся девять пострадавших.

Власти Петербурга выплатят по 300 тысяч рублей всем пострадавшим. Компания X5 Retail Group оплатит расходы, связанные с их лечением.

Взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел вечером 27 декабря, в магазине взорвалось самодельное взрывное устройство. Президент России Владимир Путин назвал инцидент терактом. После взрыва в петербургских супермаркетах усилили меры безопасности.

The Village рассказывал, что известно о взрыве.

Источник: твиттер Анны Митяниной