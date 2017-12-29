Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте»
Социальная сеть «ВКонтакте» выяснила, каких людей пользователи чаще всего обсуждали в публичных записях и комментариях в 2017 году.
Место
Персона
Количество упоминаний
Владимир Путин
6,8 миллиона
Баста
2,8 миллиона
Дональд Трамп
2,6 миллиона
Face
2,5 миллиона
Егор Крид
2,3 миллиона
Алексей Навальный
2,2 миллиона
Скриптонит
2 миллиона
Лионель Месси
1,9 миллиона
Элджей
1,8 миллиона
Оксимирон
1,7 миллиона
Также «ВКонтакте» назвала самые упоминаемые события и явления уходящего года. Наибольшее число мест в топ-10 пришлось на сферы спорта и кинематографа.
Место
Событие/явление
Количество упоминаний
Криптовалюта
2,8 миллиона
Футбольный клуб «Спартак Москва»
2,5 миллиона
Конфликт в Сирии
2 миллиона
Олимпийские игры 2018 года
1,9 миллиона
Сериал «Шерлок»
1,4 миллиона
Лига чемпионов
1,1 миллиона
Сериал «Игра Престолов»
1 миллион
Фильм «Чудо-женщина»
0,8 миллиона
Поединки UFC
0,7 миллиона
Фильм «Матильда»
0,6 миллиона
Источник: пресс-служба «ВКонтакте»
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