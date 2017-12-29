Социальная сеть «ВКонтакте» выяснила, каких людей пользователи чаще всего обсуждали в публичных записях и комментариях в 2017 году.

Место Персона Количество упоминаний

Владимир Путин 6,8 миллиона

Баста 2,8 миллиона

Дональд Трамп 2,6 миллиона

Face 2,5 миллиона

Егор Крид 2,3 миллиона

Алексей Навальный 2,2 миллиона

Скриптонит 2 миллиона

Лионель Месси 1,9 миллиона

Элджей 1,8 миллиона

Оксимирон 1,7 миллиона

Также «ВКонтакте» назвала самые упоминаемые события и явления уходящего года. Наибольшее число мест в топ-10 пришлось на сферы спорта и кинематографа.

Место Событие/явление Количество упоминаний

Криптовалюта 2,8 миллиона

Футбольный клуб «Спартак Москва» 2,5 миллиона

Конфликт в Сирии 2 миллиона

Олимпийские игры 2018 года 1,9 миллиона

Сериал «Шерлок» 1,4 миллиона

Лига чемпионов 1,1 миллиона

Сериал «Игра Престолов» 1 миллион

Фильм «Чудо-женщина» 0,8 миллиона

Поединки UFC 0,7 миллиона

Фильм «Матильда» 0,6 миллиона

Источник: пресс-служба «ВКонтакте»