Социальная сеть «ВКонтакте» выяснила, каких людей пользователи чаще всего обсуждали в публичных записях и комментариях в 2017 году.

Место

Персона

Количество упоминаний

Владимир Путин

6,8 миллиона

Баста

2,8 миллиона

Дональд Трамп

2,6 миллиона

Face

2,5 миллиона

Егор Крид

2,3 миллиона

Алексей Навальный

2,2 миллиона

Скриптонит

2 миллиона

Лионель Месси

1,9 миллиона

Элджей

1,8 миллиона

Оксимирон

1,7 миллиона

Также «ВКонтакте» назвала самые упоминаемые события и явления уходящего года. Наибольшее число мест в топ-10 пришлось на сферы спорта и кинематографа.

Место

Событие/явление

Количество упоминаний

Криптовалюта

2,8 миллиона

Футбольный клуб «Спартак Москва»

2,5 миллиона

Конфликт в Сирии

2 миллиона

Олимпийские игры 2018 года

1,9 миллиона

Сериал «Шерлок»

1,4 миллиона

Лига чемпионов

1,1 миллиона

Сериал «Игра Престолов»

1 миллион

Фильм «Чудо-женщина»

0,8 миллиона

Поединки UFC

0,7 миллиона

Фильм «Матильда»

0,6 миллиона

Источник: пресс-служба «ВКонтакте»