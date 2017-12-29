Полицейские задержали мужчину, пытавшегося поджечь крышу бизнес-центра по адресу: улица Большая Татарская, дом 35, строение 3.

«На крыше здания был обнаружен нетрезвый мужчина с канистрой горючей жидкости, который пытался поджечь утеплитель. Мужчина задержан», — рассказали в правоохранительных органах столицы.

Пожарные не обнаружили очагов возгорания.

В бизнес-центре на Большой Татарской находятся магазины и офисы.

Источник: ТАСС