В Москве на 30 декабря объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.

При этом в центре погоды «Фобос» пообещали, что туман, установившийся в ряде районов столицы, окончательно рассеется к Новому году с приходом похолодания. В новогоднюю ночь тумана не ожидается.

«Желтый» является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погода потенциально опасна.

Ранее специалисты центра «Фобос» пообещали жителям Москвы аномально теплое начало января. «Погода будет облачная и не по сезону теплая, с небольшими осадками. Температура на шесть-восемь градусов выше нормы», — сообщил метеоролог.

The Village уже рассказывал, какой будет погода на Новый год.

Источник: агентство «Москва»