В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 30 декабря
В Москве на 30 декабря объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.
При этом в центре погоды «Фобос» пообещали, что туман, установившийся в ряде районов столицы, окончательно рассеется к Новому году с приходом похолодания. В новогоднюю ночь тумана не ожидается.
«Желтый» является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погода потенциально опасна.
Ранее специалисты центра «Фобос» пообещали жителям Москвы аномально теплое начало января. «Погода будет облачная и не по сезону теплая, с небольшими осадками. Температура на шесть-восемь градусов выше нормы», — сообщил метеоролог.
The Village уже рассказывал, какой будет погода на Новый год.
Источник: агентство «Москва»
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