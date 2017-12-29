Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Въезд автобуса в остановку в СЗАО

Рейсовый автобус № 267 наехал на остановку у дома № 37 на Сходненской улице на северо-западе Москвы. По данным Mash, погибших нет, но один из трех пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. По словам водителя автобуса, его подрезал таксист, из-за чего он потерял управление и вылетел на остановку.

Автобус въехал в остановку на остановку на Сходненской улице в Москве. Погибли два человека pic.twitter.com/XGs7xCj2kd — Городу нужен герой (@mossight) 29 декабря 2017 г.

Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки. pic.twitter.com/jFk0kFBpoN — Репвбблика (@Repvbblica) 29 декабря 2017 г.

главное Разочарование Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главное разочарование 2017 года. Им стали российско-американские отношения и та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении России.

Журналисты года

«Кашин. Гуру» объявил лучших журналистов 2017 года по итогам голосования на телеканале «Дождь». В топ-10 вошли, в частности, Юрий Дудь, Татьяна Фельгенгауэр, Михаил Зыгарь, Илья Варламов и Даниил Туровский.

10 тысяч на первенца

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому вводятся ежемесячные выплаты за первого родившегося или усыновленного ребенка. С 1 января 2018 года семьи будут получать порядка 10 500 рублей ежемесячно. Для этого нужно жить в России и иметь доход не больше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.

Зачем у метро бетонные блоки

Московские власти объяснили установку бетонных блоков у входов в подземные переходы желанием ограничить возможность подъезда к ним после аварии у «Славянского бульвара». Позднее установленные 800 конструкций могут убрать.

Слушайте, вы не поверите, но это правда! Московские власти поставили бетонные блоки на входах в метро!!!! Аааа!!! pic.twitter.com/Gc6ZSngq5N — Николай Левшиц (@nlevshits) 28 декабря 2017 г.

Задержки самолетов из-за тумана

Пять самолетов, летевших в аэропорт Домодедово, ушли на запасные аэродромы из-за тумана. В связи с этим предупредили о задержках рейсов в пределах 20 минут. По данным «Яндекс.Расписаний» во Внукове задержаны десять рейсов, два — отменены. В Домодедове задержаны 39 рейсов и четыре отменены. В Шереметьеве задержаны 13 рейсов.

Кого обсуждал «ВКонтакте» в 2017 году

Социальная сеть «ВКонтакте» выяснила, каких людей пользователи чаще всего обсуждали в публичных записях и комментариях в 2017 году. Лидерами стали, помимо прочих, Владимир Путин, рэпер Баста, Скриптонит, Оксимирон, Дональд Трамп и Лионель Месси. Кроме того, названы самые упоминаемые события и явления уходящего года. Среди них криптовалюта, конфликт в Сирии, Лига чемпионов, а также сериалы «Игра Престолов» и «Шерлок».