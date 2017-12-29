Ростуризм предупредил о продолжающейся активности вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии.

По информации департамента Ситуационно-кризисного центра МИД, сохраняется высший уровень извержения. В связи с этим возможны сбои в работе аэропортов «Нгурах-Рай» (Денпасар, провинция Бали) и острова Ломбок (LOP).

Туристам, планирующим поездку или находящимся на Бали, советуют учитывать сейсмологическую обстановку в регионе, следить за поступающей информацией и следовать указаниям местных властей.

В прошлый раз извержение вулкана произошло в ноябре. Это привело к ограничению работы местного аэропорта.

Источник: агентство «Москва»