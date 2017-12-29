Роспотребнадзор предупрелил о риске распространения птичьего гриппа во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане 9-25 февраля.

«В Южной Корее отмечается неблагополучие по птичьему гриппу. С ноября текущего года на территории страны зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на нескольких утиных фермах в Гочанге (провинция Северная Чолла) и Енаме (провинция Южная Чолла)», — следует из сообщения ведомства.

Россиянам, которые едут в Южную Корею, рекомендуют сделать необходимые прививки и избегать контакта с птицами. Также не следует есть сырые яйца и продукты птицеводства, не прошедшие термическую обработку.

При появлении признаков заболевания советуют срочно обращаться к врачу.

Источник: Роспотребнадзор