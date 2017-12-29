Портал московских библиотек «Библиогород» полностью обновился.

Теперь сайт дает актуальную информацию о 441 столичной библиотеке.

После перезапуска на сайте появилась интерактивная карта читален. Библиотеку можно выбрать по определенным параметрам: например, по наличию компьютера, копировальных услуг, возможности изучения иностранных языков или услугам няни на время работы в читальном зале. Подходящие библиотеки будут выделены на карте.

Также пользователям доступна информация о культурных мероприятиях, которые проходят в городских читальнях. Отсюда можно перейти на страницу проекта «Списанные книги» и бесплатно получить издания.

Источник: Сайт мэрии Москвы