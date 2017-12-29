Авиакомпания «Аэрофлот» установит специальный тариф для перевозки российских болельщиков на матчи с участием сборной России.

Согласно «тарифу болельщика», полет в каждую сторону с учетом всех такс и сборов обойдется всего в пять рублей.

Для оформления акционного билета нужны российский паспорт, персонифицированная карта зрителя (паспорт болельщика) и билет на матч с участием сборной России.

Предложение действительно в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты матча. Перевозка намечена на матчи группового этапа в Москве 14 июня, Санкт-Петербурге 19 июня, Самаре 25 июня, а также на матчи стадии плей-офф в случае успешного выступления сборной.

Прием заявок в электронном виде начнется 1 января 2018 года здесь.

Источник: «Аэрофлот»