ФСБ задержала подозреваемого в теракте в Санкт-Петербурге
Сотрудники ФСБ задержали предполагаемого организатора и непосредственного исполнителя теракта в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.
Подозреваемого передали в Следственный комитет для проведения допроса. СКР будет ходатайствовать перед судом о его аресте.
Личность задержанного не раскрывается.
27 декабря в Санкт-Петербурге произошел второй за год теракт. В камере хранения в супермаркете «Перекресток» на площади Калинина взорвалась бомба. По последним данным, в результате случившегося пострадали 18 человек. Ответственность за случившееся на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
Источник: ФСБ
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