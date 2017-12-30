Сотрудники ФСБ задержали предполагаемого организатора и непосредственного исполнителя теракта в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге.

Подозреваемого передали в Следственный комитет для проведения допроса. СКР будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

Личность задержанного не раскрывается.

27 декабря в Санкт-Петербурге произошел второй за год теракт. В камере хранения в супермаркете «Перекресток» на площади Калинина взорвалась бомба. По последним данным, в результате случившегося пострадали 18 человек. Ответственность за случившееся на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Источник: ФСБ