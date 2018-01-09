Выставку «Без смущения» американского фотографа Джока Стёрджеса, которая проходит в Центре фотографии имени братьев Люмьер, продлили на пять дней.

Как пояснили представители центра, такое решение приняли из-за популярности экспозиции у москвичей. Выставка, которая должна была завершиться 8 января, продолжит работу до 13 января.

Выставка Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер впервые открылась в сентябре 2016 года. Через несколько дней активист движения SERB Александр Петрунько облил фотографии Стёрджеса мочой, объяснив свой поступок «гражданским долгом». Руководство галереи согласилось досрочно закрыть выставку после обвинений в детской порнографии.

В декабре 2017 года в день повторного открытия выставки Стёрджеса переодетый в женщину Петрунько вновь разлил пахучую жидкость в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Позднее активисты SERB повторили хулиганский акт 6 января.

Ранее The Village уже рассказывал о конфликте вокруг выставки Джока Стёрджеса. Свое мнение о произошедшем изложили фотограф, философ, искусствовед и директор музея.

Источник: агентство «Москва»