До 20 января жители столицы смогут пройти бесплатное обследование сердца в рамках акции «Проверь свое сердце».

Специалисты проведут диагностику на кардиовизоре в строении № 452 на ВДНХ. Прием будет вестись ежедневно с 10:00 до 17:00 в порядке очереди.

Также до 14 января будет действовать акция «Проверь сосуды ног».

Ее участники смогут бесплатно пройти диагностику сосудов ног при помощи процедуры ультразвуковой допплерографии. Цель обследования — выявление и профилактика варикозной болезни. По результатам диагностики все желающие получат рекомендации специалистов.

Помимо этого, с 17 по 28 января пройдет акция по бароподометрическому обследованию стопы.

Прием будет вестись ежедневно с 10:00 до 18:00 в павильоне № 12 ВДНХ (вход с торца здания).

Источник: организаторы акций «Проверь свое сердце» и «Проверь сосуды ног»