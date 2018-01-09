В Росгвардии хотят создать спецподразделения для борьбы с беспилотниками
В Росгвардии могут появиться спецподразделения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Их созданием займутся сотрудники центра специального назначения совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО.
«Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами», — рассказал замдиректора ведомства Сергей Меликов.
Ранее сообщалось, что с 5 июля стала обязательной регистрация беспилотных летательных аппаратов весом от 250 граммов до 30 килограммов. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс приняли летом 2016 года.
Источник: «Коммерсантъ»
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