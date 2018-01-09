В Рособрнадзоре планируют опубликовать список школ, которые завышают оценки всероссийских проверочных работ.

«Назовем открыто те школы, где ситуация с объективностью не улучшится», — заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В Рособрнадзоре отметили, что в 2017 году уже отправили в регионы результаты анализа объективности проведения проверочных работ.

Рособрнадзор также продолжит исследовать качество образования в высшей школе. «Сегодня существует большой разрыв между требованиями работодателей и теми знаниями, которые дают вузы», — заключил глава ведомства.

Ранее Рособрнадзор уличил российские вузы в том, что они завышают оценки на экзаменах.

Всероссийские проверочные работы проводятся среди учеников вторых и пятых классов. Их организуют сами школы, задания же разрабатываются на федеральном уровне.

Источник: «Коммерсантъ»