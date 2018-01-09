На четырех участках скоростной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург изменилась стоимость проезда.

Тарифы для легкового транспорта выросли для направлений Москва — Шереметьево, Москва — Зеленоград, Москва — ММК (А107) и Зеленоград — Солнечногорск. Стоимость проезда увеличилась в пределах 50 рублей.

При использовании транспондера предоставляется скидка 20 %. Кроме того, до конца января водители легковых автомобилей с транспондерами могут бесплатно проехать по данным участкам с 01:00 до 06:00.

В ноябре глава ГК «Автодор» Сергей Кельбах заявил, что трассу М-11 полностью введут в эксплуатацию осенью 2018 года. Проезд от Москвы до Петербурга по М-11 займет не более пяти с половиной часов.



Источник: «Интерфакс»