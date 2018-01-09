Компания Mediascope выяснила, в каких соцсетях больше всего богачей.

Например, в категорию «полный достаток» вошли 180 тысяч человек из «ВКонтакте». В «Одноклассниках» и Instagram по 110 тысяч таких пользователей, а в Facebook — 100 тысяч человек.

В категорию «могут покупать дорогие вещи» вошли 15,9 миллиона человек из «ВКонтакте». В Instagram число таких пользователей составило 9,89 миллиона пользователей, в «Одноклассниках» — 9,84 миллиона человек, в Facebook — 9,82 миллиона человек, а в Twitter — 3,96 миллиона.

Что им хватает средств на еду и одежду сообщили 14,67 миллиона пользователей «ВКонтакте». В «Одноклассниках» доля таких пользователей составила 9,51 миллиона человек, в Facebook — 8,2 миллиона человек, в Instagram — 8,6 миллиона человек, а в Twitter — 3,24 миллиона человек.

При этом «ВКонтакте» — лидер по количеству людей, которым денег хватает только на еду. О том, что они ограничены в средствах, рассказали 1,71 миллиона пользователей соцсети. В «Одноклассниках» этот показатель составил 1,23 миллиона человек, в Facebook — 990 тысяч человек, в Instagram — 960 тысяч человек, а в Twitter — 270 тысяч.

Исследование проводилось в 2017 году в городах России с населением более 100 тысяч человек на основе данных ПК и мобильных устройств.

Источник: «Коммерсантъ»