Россия заняла 48-е место в ежегодном рейтинге свободы передвижения по миру, который опубликовала компания Henley & Partners. Страна разделила эту строчку с Молдавией и Черногорией.

В 2016 году россияне могли въезжать в 106 стран без визы, а в 2015-м — в 102. В 2016 году россиянам разрешили приезжать без виз в ОАЭ, Катар, ЮАР, Самоа и Мьянму. Сейчас для россиян открыты 110 стран.

Первую строчку рейтинга заняла Германия: обладатели паспорта этой страны могут без виз посетить 177 стран мира. Второе место досталось Сингапуру — 176 стран, а третье разделили восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран могут посещать без визы 175 стран мира.

Последнее место в рейтинге занял Афганистан. Гражданам этой страны открыт безвизовый въезд в 24 страны мира.

Индекс паспортов Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений, издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Источник: Henley & Partners