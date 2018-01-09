В Госдуме предложили сократить список статей КоАП, за трехкратное нарушение которых могут лишить водительских прав. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По мнению Лысакова, из перечня нарушений ПДД нужно исключить статьи о непропуске пешехода и о превышении скорости на 40–60 километров в час.

Парламентарий отметил, что лишиться прав можно за трехкратное нарушение любой статьи из списка. «Один раз не пропустил пешехода, один раз превысил скорость и один раз, предположим, повернул через сплошную»,— пояснил Лысаков.

Сейчас он планирует оформить свои предложения в виде поправок ко второму чтению документа.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о лишении прав за частое нарушение ПДД. В список нарушений вошли: превышение скорости более чем на 40 километров в час, въезд на железнодорожный переезд, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, отказ уступить дорогу пешеходам и велосипедистам и другие.

Источник: «Коммерсантъ»