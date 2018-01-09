В 2017 году зафиксировали случаи отказа россиянам в назначении страховой пенсии по старости, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Причиной этому Пенсионный фонд назвал нехватку страхового стажа и пенсионных баллов.

Гражданам, получившим отказы, назначили социальную пенсию. По словам Топилина, если размер выплаты окажется ниже прожиточного минимума, то будет произведена доплата.

С 1 января 2018 года пенсии проиндексировали на 3,7 %. Сейчас средняя страховая пенсия по старости по стране в 1,65 раза выше прожиточного минимума пенсионера. Согласно прогнозам Пенсионного фонда, в 2019 году средняя пенсия вырастет до 14,3 тысячи рублей, а к 2020 году — до 15,4 тысячи рублей.

С 1 января 2015 года размер пенсии рассчитывается по новой формуле и зависит от количества отработанных лет. У мужчин право на страховую пенсию появляется в 60 лет, у женщин — в 55 лет. К этому моменту они должны набрать семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему и заработать минимальное количество пенсионных баллов (11,4). Предполагается, что к 2025 году минимальный трудовой стаж будет увеличен до 15 лет, а необходимое количество баллов — до 30. Также россияне зарабатывают бонусы за более трех лет работы после наступления пенсионного возраста.

Источник: «Российская газета»