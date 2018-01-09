Ростуризм предупредил отечественных туристов о высокой лавиноопасности в Швейцарии.

По данным МИДа, из-за обильных снегопадов, порывов ветра и высокой вероятности схода лавин в швейцарских кантонах Вале и Тичино объявили «оранжевый» уровень метеоопасности и пятый, высший, уровень лавинной опасности.

Россиянам рекомендуют следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей.

В свою очередь, туроператоры обязуются предупреждать покупателей путевок на горнолыжные курорты о погодных условиях в стране.

Ранее 9 января на курорте Церматт в швейцарских Альпах из-за сильных снегопадов оказались заблокированы около 10 тысяч человек. «В Церматте, естественно, есть российские туристы, но сколько их, неизвестно», — заявили в Генеральном консульстве России в Женеве. При этом погибших нет.

Источник: Ростуризм, ТАСС