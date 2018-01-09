Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, предусматривающего создание телефона доверия для противодействия коррупции.

Цель инициативы — проведение антикоррупционных мероприятий, а также «формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению».

Телефон доверия запустят в режиме автоответчика. Обращения граждан будут записываться и храниться в течение года, после чего записи будут уничтожаться.

Источник: ТАСС