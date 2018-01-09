Минздрав планирует запустить телефон доверия для борьбы с коррупцией
Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, предусматривающего создание телефона доверия для противодействия коррупции.
Цель инициативы — проведение антикоррупционных мероприятий, а также «формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению».
Телефон доверия запустят в режиме автоответчика. Обращения граждан будут записываться и храниться в течение года, после чего записи будут уничтожаться.
Источник: ТАСС
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