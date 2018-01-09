Администрация торрент-трекера RuTracker предложила пользователям создавать персональные «зеркала», чтобы избежать блокировок. Доступ на сайт собираются включать через личные домены.

В рамках проекта «Мой.Рутрекер» пользователям помогут настроить переадресацию на сайт торрент-трекера с любого зарегистрированного ими домена. Адреса будут знать только владельцы и их друзья.

Подать заявку можно через личные сообщения на форуме RuTracker. Принимаются домены только второго уровня формата domain.zone.

В ответ на письмо пользователь получит список NS-адресов, которые нужно внести в настройки домена у регистратора. «Зеркало» будет переадресовывать на сайт через динамический IP-адрес.

Роскомнадзор объявил о начале блокировки доступа из России к анонсерам торрент-трекеров для предотвращения «создания технических условий, обеспечивающих распространение пиратских копий аудиовизуальной продукции». Осенью в России вступил в силу закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов без суда. Тогда же поисковые системы удалили из выдачи ссылки на RuTracker.

Источник: TJ