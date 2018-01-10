Всероссийский центр изучения общественного мнения исследовал популярность печатных и электронных СМИ.

19 % россиян готовы отказаться от бумажных версий изданий

Количество респондентов, читающих газеты и журналы, снизилось с 77 % (в 2014 году) до 55 % (в 2017 году). В то же время роста популярности интернет-версий изданий не наблюдается: в прошлом году к электронным ресурсам обращались 54 %, тогда как в 2013 году — 58 % граждан.

Большую часть опрошенных потребителей электронных медиа (74 %) составляет молодежь в возрасте 25–34 лет, а также москвичи и петербуржцы (58 %). Меньше других интернет-СМИ читают в провинции (43 %) и люди старше 60 лет (25 %).

При этом электронные версии газет и журналов стали выбирать чаще: 47 % россиян в 2017 году в сравнении с 29 % россиян четыре года назад.

Источник: ВЦИОМ