Телеведущая Ксения Собчак, планирующая принять участие в ближайших президентских выборах, обратилась в прокуратуру с требованием проверить и ликвидировать организацию «Гражданский патруль».

Собчак опубликовала в инстаграме письмо, которое представители «Гражданского патруля» разослали по ее избирательным штабам. В документе сообщается, что в связи с высказываниями телеведущей о статусе Крыма ее штабы могут быть признаны экстремистскими организациями, а сторонникам Собчак грозят проверки и уголовные дела.

Также журналистка заявила об атаках на своих сборщиков подписей в регионах. Кроме того, Собчак прокомментировала надпись «Жидовка — не президент», оставленную на стене здания ее штаба в Петербурге, заявив, что она намерена «последовательно и жестко бороться с любыми проявлениями антисемитизма».

Ранее стало известно, что Гепрокуратура начала проверку высказываний Ксении Собчак о статусе Крыма. Телеведущая заявила, что «с точки зрения международного права Крым — украинский».

Источник: Ксения Собчак