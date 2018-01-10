В расписании аэропортов Шереметьево и Домодедово появились рейсы в египетский Каир.

Полеты будут выполняться с 1 февраля по 22 марта из Шереметьева и по 24 марта 2018 года из Домодедова.

Из Домодедова улететь в Каир можно будет по вторникам, четвергам и воскресеньям. Рейсы выполняет египетская компания EgyptAir. В те же дни самолеты будут летать из Шереметьева. Однако авиаперевозчик пока не указан.

При этом на сайтах для поиска авиабилетов, таких как AviaSales и Skyscanner, купить прямые билеты по направлению Москва — Каир по-прежнему нельзя.

В середине декабря 2017 года Россия и Египет подписали договор о возобновлении авиасообщения, которое было приостановлено в конце 2015 года после того, как в октябре после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании «Когалымавиа». В катастрофе, признанной терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Источник: сайты аэропортов Шереметьево и Домодедово