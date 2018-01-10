В Госдуму внесли законопроект поправок в Трудовой кодекс, согласно которым сотрудников смогут уволнять за появление на работе в нетрезвом виде во внерабочее время.

Поясняется, что речь идет о ситуациях, когда опьянение сотрудника замечают, «например, при входе на территорию работодателя через проходную или выходе с нее».

Среди других предложений авторов поправок — введение права работодателей направлять сотрудников на медицинское освидетельствование. Отказ от этой процедуры предлагается трактовать как доказательство опьянения.

Согласно статистике, 45 % производственных травм и несчастных случаев на работе связаны с нетрезвым состоянием.

Источник: Госдума