Россияне стали больше хранить деньги в наличных
Аналитический центр НАФИ узнал, как россияне предпочитают хранить деньги.
Выяснилось, что 21 % граждан считает наиболее надежным видом сбережений наличные. При этом еще в 2015 году хранить деньги в наличных предпочитали только 5 % опрошенных.
Причинами роста доли граждан, предпочитающих наличные сбережения, считаются нестабильная ситуация в экономике и недоверие к финансовой системе из-за отзывов лицензий и санации крупных банков.
Вместе с тем, с 16 до 25 % выросло число россиян, для которых надежнее всего хранить деньги на счету или вкладе в государственном банке. Еще 21 % респондентов желают сохранить средства за счет покупки золота.
Самым проверенным способом вложения денег остается покупка недвижимости. Однако интерес к этой сфере упал с 65 до 49 %.
Источник: НАФИ
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