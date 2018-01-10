Аналитический центр НАФИ узнал, как россияне предпочитают хранить деньги.

Выяснилось, что 21 % граждан считает наиболее надежным видом сбережений наличные. При этом еще в 2015 году хранить деньги в наличных предпочитали только 5 % опрошенных.

Причинами роста доли граждан, предпочитающих наличные сбережения, считаются нестабильная ситуация в экономике и недоверие к финансовой системе из-за отзывов лицензий и санации крупных банков.

Вместе с тем, с 16 до 25 % выросло число россиян, для которых надежнее всего хранить деньги на счету или вкладе в государственном банке. Еще 21 % респондентов желают сохранить средства за счет покупки золота.

Самым проверенным способом вложения денег остается покупка недвижимости. Однако интерес к этой сфере упал с 65 до 49 %.

Источник: НАФИ