Министерство финансов занялось разработкой законопроекта, который разрешит работу филиалов иностранных страховых компаний.

Сейчас на российском рынке не могут работать филиалы иностранных страховщиков — только их дочерние компании. «Изменения в страховое законодательство стали необходимы после вступления в России в ВТО в 2012 году», — следует из уведомления ведомства.

Вместе с тем, будут определены особенности деятельности иностранных страховщиков–членов ВТО в России. Разрешение на работу должно вступить в силу с 22 августа 2021 года.

Документ устанавливает также, что страховщикам из России для открытия филиала или «дочки» за рубежом понадобится разрешение Центробанка. Пока что контроль за филиалами и дочерними компаниями российских страховщиков и брокеров за рубежом отсутствует.

Источник: ТАСС