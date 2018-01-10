Президент России Владимир Путин пообещал повысить минимальный размер оплаты труда раньше срока.

По его словам, МРОТ смогут уравнять с прожиточным минимумом уже с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее. Это связано с улучшением состояния экономики.

Ожидается, что позитивный эффект от повышения МРОТ почувствует около 4 миллионов человек. «Это не только те, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, но это и те, кто работает на малых предприятиях, это определенная часть работающих пенсионеров», — пояснил президент, напомнив, что от уровня МРОТ зависит и размер пособий для беременных, выплат в связи с родами или временной нетрудоспособностью.

С 1 января 2018 года уровень МРОТ увеличили до 9 489 рублей, тогда как прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 11 160 рублей.

Ранее The Village рассказывал о москвичах, которые живут на минимальную зарплату, и людях, кому в России платят меньше всего.

Источник: «РБК»