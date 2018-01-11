Столичный департамент региональной безопасности согласовал проведение ежегодного шествия в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой.

Марш состоится в следующую пятницу, 19 января. Он пройдет с 19:30 до 21:30 по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка. Предполагается, что в акции примут участие до 500 человек.

Защищавшего антифашистов адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову убили 19 января 2009 года. За это преступление член националистической группировки БОРН Никита Тихонов в 2011 году был приговорен к пожизненному заключению. Его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет тюрьмы.

Источник: РИА «Новости»