В центре Москвы пройдет марш памяти Маркелова и Бабуровой
Столичный департамент региональной безопасности согласовал проведение ежегодного шествия в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой.
Марш состоится в следующую пятницу, 19 января. Он пройдет с 19:30 до 21:30 по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка. Предполагается, что в акции примут участие до 500 человек.
Защищавшего антифашистов адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову убили 19 января 2009 года. За это преступление член националистической группировки БОРН Никита Тихонов в 2011 году был приговорен к пожизненному заключению. Его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет тюрьмы.
Источник: РИА «Новости»
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