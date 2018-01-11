Алексей Навальный объявил о начале процедуры регистрации «Партии прогресса».

«Мы отдаем себе отчет, что партийный формат политической борьбы далеко не всем кажется комфортным и эффективным. Тем не менее огромному количеству людей партия нужна. Нужен механизм участия в выборах. В региональных в первую очередь», — заявил оппозиционер, подчеркнув, что уже сейчас его сторонники легко бы прошли в любое региональное законодательное собрание.

Это заявление можно считать ответом Навального на вопрос о том, чем он займется после президентских выборов, которые состоятся 18 марта.

Оргкомитет партии соберется 11 января, а на 3 марта запланирован учредительный съезд представителей со всей страны. Предполагается, что к июню партия зарегистрирует региональные отделения и сможет официально участвовать в выборах.

С 2012 года «Народный альянс», а затем и «Партия прогресса» предприняли шесть попыток зарегистрироваться в Минюсте. Все они завершились отказом. В некоторых случаях — из-за формальностей вроде пропущенного пробела.

Источник: Алексей Навальный