Антивирусная компания ESET предсказала в 2018 году усиление кибератак на критическую инфраструктуру и системы электронного голосования.

По мнению специалистов ESET, атаки могут затронуть оборонный сектор, системы транспорта и водоснабжения, а также сферы энергетики, производства и здравоохранения.

В компании отметили, что, поскольку корпорации начали активно инвестировать в кибербезопасность, хакеры перейдут к атакам на малые и средние предприятия, поставляющие товары и сервисы крупным компаниям.

Кроме того, в ESET прогнозируют организацию кибератак с помощью умных устройств интернета вещей, которые подвержены взлому и могут быть использованы в качестве инструментов злоумышленников.

Ранее The Village рассказывал, как хакеры могут уничтожить город.

Источник: пресс-служба ESET