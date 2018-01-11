Гринпис запустил краудфандинговую платформу «Герои от природы» для сбора пожертвований на природоохранные проекты организации.

Желающие могут создавать проекты трех типов: челлендж, подарок и мероприятие. Для этого автор назначает сумму, после сбора которой он совершит смелый поступок, отправит подарок или организует событие. При этом тема проекта может быть не связана с защитой природы.

Средства, собранные благодаря авторам проектов, пойдут на проекты Гринписа: защиту лесов и рек, сохранение уникальной природы, борьбу с отходами и опасным загрязнением.

Сторонники организации получат книги и скидку на каталог библиотеки электронных книг «ЛитРес». Кроме того, авторы некоторых идей обещают за пожертвование провести психологическую консультацию, экскурсию по ГМИИ Пушкина, занятие по хатха-йоге и создать стикеры для Telegram.

Со списком действующих инициатив можно ознакомиться здесь. Там же можно завести свой проект.

Источник: пресс-служба Гринпис