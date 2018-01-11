Государственный Фонд кино начнет следить за увеличением числа зарубежных зрителей российских фильмов.

Чиновники намерены использовать рост иностранной аудитории для продвижения российских ценностей и формирования сбалансированной экономической модели. Сейчас затраты на производство окупают лишь 7 % отечественных картин.

Чтобы стимулировать продвижение российских фильмом за рубежом, фонд разрешит продюсерам использовать часть полученного госфинансирования на оплату рекламных кампаний в других странах.

По данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», больше всего российское кино зарабатывает в Мексике — 4,1 миллиона долларов. Самую большую иностранную кассу собрал отечественный хоррор «Невеста» — 3,4 миллиона долларов. При этом журнал не учитывает крупнейшие кинорынки мира — США и Китай.

В 2017 году российское кино впервые за десятилетие собрало четверть национальной аудитории, обновив рекорды по сборам и посещаемости.

Источник: «Ведомости»