Cократить новогодние каникулы ради снижения смертности
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, чтобы избежать роста смертности.
Онищенко считает, что рабочая неделя должна начинаться уже 2 января. «Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу», — заявил депутат.
Онищенко отметил, что чаще всего в новогодние праздники россияне умирают из-за обострения заболеваний, обусловленных употреблением алкоголя, а также из-за неправильного использования пиротехнических изделий.
Источник: РБК
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