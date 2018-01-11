Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, чтобы избежать роста смертности.

Онищенко считает, что рабочая неделя должна начинаться уже 2 января. «Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу», — заявил депутат.

Онищенко отметил, что чаще всего в новогодние праздники россияне умирают из-за обострения заболеваний, обусловленных употреблением алкоголя, а также из-за неправильного использования пиротехнических изделий.

Источник: РБК