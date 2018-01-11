Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Новый дефект iPhone X

Обладатели iPhone X обнаружили очередной недостаток смартфона. В этот раз пользователи пожаловались на то, что в щели гаджета между дисплеем и корпусом зажимаются усы и борода. Решить проблему помогает чехол для iPhone X.

Марш памяти Маркелова и Бабуровой

Столичный департамент региональной безопасности согласовал проведение ежегодного шествия в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Марш состоится в следующую пятницу, 19 января. Он пройдет с 19:30 до 21:30 по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка.

Блокчейн-лаборатория Сбербанка

Сбербанк запустил лабораторию для исследования блокчейна и разработки продуктов на основе этой технологии. Компания планирует развиваться в этом направлении совместно с другими стартапами, ассоциациями и различными профессиональными сообществами. Также банк собирается популяризировать блокчейн и запустить образовательные программы в этой сфере.

Уязвимость в macOS

В операционной системе macOS нашли уязвимость, которая позволяет изменять часть настроек без пароля пользователя. Apple уже выпустила обновление macOS 10.13.2 (17C205) для защиты от возможного похищения данных. Однако проблема с паролем в этом обновлении сохранилась.

Референдум об объединении Марьина и Люблина

В день президентских выборов 18 марта в Москве планируется провести референдум об объединении Марьина и Люблина в один муниципальный округ — Марьинский. С таким предложением выступила инициативная группа региональной общественной организации содействия становлению благоприятных условий жизни «За комфортную среду». Ранее СМИ сообщали, что власти некоторых регионов могут использовать проведение референдумов местного значения для повышения явки на президентских выборах.

Планы РЖД

Минприроды обсуждает с РЖД проект по вывозу мусора из Москвы в регионы. На узловых грузовых станциях хотят построить мусоросортировочные комплексы. Туда отходы будут свозить с разных районов города, прессовать их и в вагонах вывозить в другие регионы. Сейчас отобрано 25 таких площадок. Единым оператором проекта будет компания «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий».