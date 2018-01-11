Исследователи одного из крупнейших производителей антивирусного ПО Symantec обнаружили вредоносные копии мессенджера Telegram.

Одно из приложений можно было скачать в Google Play. Оно называлось Teligram. Его описание в магазине приложений было таким же как и у Telegram. Сервисы отличались только буквой в названии и логотипом.

Около названия вредоносной копии была надпись «Обновленная версия», чтобы привлечь пользователей оригинального Telegram. Teligram зарабатывал на показах рекламы: пользователям показывали объявления и полноэкранную рекламу в чатах.

Сейчас Teligram удален из Google Play. Однако в поиске Google сохранились ссылки на приложение.

Через другую вредоносную копию Telegram хакеры могли получить доступ к устройству пользователя и заразить его вирусом, показывающим рекламу. Это приложение распространялось через сторонние сайты. Оно еще может быть доступно для скачивания.

Источник: vc.ru