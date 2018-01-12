Социальная сеть Facebook вновь изменит алгоритм формирования ленты новостей, сместив акцент с сообщений СМИ и брендов в сторону постов от друзей и родственников пользователя.

Основатель соцсети Марк Цукерберг уточнил, что на введение обновлений потребуется несколько месяцев. При этом он заявил, что готов к тому, что из-за уменьшения количества общественного контента пользователи станут проводить на сайте меньше времени. «Я рассчитываю, что это время станет более ценным. И если это решение правильное, в долгосрочной перспективе оно хорошо скажется на нашем сообществе и на нашем бизнесе», — подытожил предприниматель.

Ранее Facebook неоднократно обвиняли в том, что алгоритмы соцсети скрывают посты, которые на самом деле важны пользователям. Например, о том, что кто-то из их друзей смертельно болен.

For those of you who work in social media, I need to share the story of my friend who died, and I didn't know because algorithms. — Caryn Vainio (@Hellchick) 18 декабря 2017 г.

I found out from a mutual friend on FB that he'd died, and had been hospitalized. I was shocked. I NEVER saw this in my feed. Ever. — Caryn Vainio (@Hellchick) 18 декабря 2017 г.

So I flipped to his feed, and sure enough, there'd been a post in November about him being in the hospital. I was never shown this post. — Caryn Vainio (@Hellchick) 18 декабря 2017 г.

Other friends have confirmed that they too never saw his hospital post. So now we're all horrified. We never knew to reach out. — Caryn Vainio (@Hellchick) 18 декабря 2017 г.

And worse, we never commented, because we never saw it. Did he die wondering if we cared? He didn't know, and we didn't know. — Caryn Vainio (@Hellchick) 18 декабря 2017 г.

Источник: Марк Цукерберг