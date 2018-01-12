Facebook изменит правила отображения постов от друзей в ленте
Социальная сеть Facebook вновь изменит алгоритм формирования ленты новостей, сместив акцент с сообщений СМИ и брендов в сторону постов от друзей и родственников пользователя.
Основатель соцсети Марк Цукерберг уточнил, что на введение обновлений потребуется несколько месяцев. При этом он заявил, что готов к тому, что из-за уменьшения количества общественного контента пользователи станут проводить на сайте меньше времени. «Я рассчитываю, что это время станет более ценным. И если это решение правильное, в долгосрочной перспективе оно хорошо скажется на нашем сообществе и на нашем бизнесе», — подытожил предприниматель.
Ранее Facebook неоднократно обвиняли в том, что алгоритмы соцсети скрывают посты, которые на самом деле важны пользователям. Например, о том, что кто-то из их друзей смертельно болен.
Источник: Марк Цукерберг
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