Сервис путешествий OneTwoTrip сравнил среднюю стоимость авиабилетов экономкласса и составил рейтинг самых бюджетных российских перевозчиков 2017 года.

Место Авиакомпания

«Победа»

«ЮТэйр»

«Уральские авиалинии» — внутренние перелеты «Руслайн» — международные перелеты

Цена билетов компании «Победа», возглавившей список, оказалась на 30 % ниже среднего показателя для внутренних перелетов и на 50 % ниже — для международных.

Средняя стоимость билетов на внутренние направления составила 10 181 рубль, что на 7,5 % меньше показателей 2016 года и на 20 % меньше, чем в 2013 году. Цена международных рейсов также снизилась за год на 12,3 % до 20 948 рублей.

Снижение цен специалисты OneTwoTrip связывают в том числе с появлением авиакомпаний «Победа» и «Азимут», распространением невозвратных и безбагажных тарифов, открытием новых зарубежных маршрутов и стабилизацией валютного курса.

Источник: пресс-служба OneTwoTrip