Компьютеры с процессорами Intel стали произвольно перезагружаться после обновлений
Intel сообщила о произвольных перезагрузках компьютеров на базе процессоров Haswell и Broadwell.
Проблемы начались после установки обновлений безопасности Windows от 4 января, которые должны были защитить устройства от уязвимостей Meltdown и Spectre, позволявших хакерам взламывать компьютеры.
В Intel пообещали оперативно выпустить новое обновление, которое распространят через встроенные инструменты операционных систем.
Источник: Intel
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