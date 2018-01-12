Intel сообщила о произвольных перезагрузках компьютеров на базе процессоров Haswell и Broadwell.

Проблемы начались после установки обновлений безопасности Windows от 4 января, которые должны были защитить устройства от уязвимостей Meltdown и Spectre, позволявших хакерам взламывать компьютеры.

В Intel пообещали оперативно выпустить новое обновление, которое распространят через встроенные инструменты операционных систем.

Источник: Intel