Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской предложил заваривать в многоквартирных домах мусоропроводы, если россияне не начнут более ответственно подходить к вопросу сортировки отходов.

В Госдуме уже заявили, что не готовы поддержать эту инициативу, но глава Минприроды отметил, что это вариант на крайний случай, и уточнил, что власти рассматривают и другие способы стимулировать раздельный сбор мусора. Например, сейчас прорабатывается идея снизить плату за вывоз мусора для жильцов, которые сортируют отходы. Чтобы ее реализовать, потребуется понять, какие именно квартиры не ленятся раскладывать бумагу, стекло и пластик по разным урнам. Возможно, для этого задействуют видеокамеры, если это будет удобно самим жильцам.

В общей сложности на создание системы раздельного сбора мусора в России потребуется около десяти лет. Чтобы ликвидировать последствия неправильного хранения отходов, правительству понадобится потратить около 8 миллиардов рублей.

Ранее The Village уже рассказывал, как некоторым горожанам удается практически не выбрасывать мусор, самостоятельно перерабатывая большую часть отходов.

Источник: «РБК»