Активистка Оксана Борисова сообщила, что студентов петербургского Политеха заставляют собирать подписи за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты.

По словам Борисовой, первокурсникам раздали подписные листы, потребовав собрать минимум по 14 подписей и отметив их «важную роль в сессии». Анонимность рассказа студентов активистка объяснила их обеспокоенностью возможными последствиями.

Проректор университета Дмитрий Кузнецов подтвердил «Росбалту», что ректор Политеха Андрей Рудской является членом «Единой России». При этом Кузнецов опроверг принуждение студентов к сбору подписей за Путина.

В свою очередь, депутат Заксобрания Максим Резник заявил о намерении направить запрос в Совет ректоров вуза, а также в прокуратуру и горизбирком.

Источник: Оксана Борисова, «Росбалт»