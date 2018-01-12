Следственный комитет заявил об исправности автобуса, 25 декабря въехавшего в подземный переход у «Славянского бульвара». Водителя автобуса Виктора Тихонова задержали.

Следствие намерено провести автотехническую экспертизу при участии Минюста, представителей завода-изготовителя и «Мострансавто». Также СКР исследует записи видеорегистратора из кабины автобуса.

25 декабря следовавший из «Сколково» автобус № 818Э (Sk) съехал в подземный переход у дома № 3 на Славянском бульваре. В результате аварии погибли четыре человека, еще 11 пострадали. По словам водителя, он хотел уступить место другому автобусу, но не смог остановить машину. Производители автобуса считают, что водитель не пытался затормозить.

После трагедии в Москве объявили внеплановую проверку автопарков. В мэрии уверяют, что за ночь проверили более 8 тысяч автобусов. The Village уже выяснял, насколько это возможно.

Источник: СКР