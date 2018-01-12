В Госдуму внесли законопроект, согласно которому ужесточатся правила вручения повесток в военкомат призывникам.

Документ предполагает обязать молодых людей, которые не получали повестку в период призыва на военную службу, самостоятельно являться в военный комиссариат для получения бумаги. Как именно призывник должен узнать о необходимости явиться в военкомат, не уточняется.

Также предлагается разрешить отправлять повестки по почте. Полученной же повестку будут считать с момента получения письма призывником или совершеннолетним членом его семьи.

В случае если повестка пришла после указанной даты явки в военкомат, призывник должен прийти сам в течение трех дней после получения письма.

Источник: Госдума