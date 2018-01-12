Общественники проекта «Трезвая Россия» предложили министерству здравоохранения размещать на таре со спиртным устрашающие картинки.

По аналогии с изображениями на пачках сигарет картинки могут изображать внутренние органы, пораженные в результате чрезмерного употребления спиртного. Цель нововведения — сообщить покупателям о вреде алкоголя.

По словам главы «Трезвой России» Султана Хамзаева, сейчас на этикетках мелким шрифтом написано лишь «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Картинка же заставит людей задуматься, перед тем как купить спиртное, считает он.

«Проработаем вместе со специалистами, изучим существующий опыт в других государствах, а также соответствующие научные данные», — ответили на обращение активистов в Минздраве.

Источник: «РБК»